Per molti questa sarà la stagione della consacrazione. E se ciò avvenisse, vista la folta concorrenza a centrocampo, Petar Sucic davvero potrebbe dire di essere un top di livello internazionale, esattamente come da anni lascia intravedere. Intanto, il croato rilascia una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport:

Nella scorsa stagione hai segnato quattro gol e fornito quattro assist. Non hai giocato sempre, ma sei sceso in campo molto spesso. Qual è il tuo obiettivo personale per questa?

"Il mio obiettivo per questa stagione è aiutare la squadra il più possibile. Se riuscirò a segnare più gol e a fare più assist, sarò felice, ma alla fine la cosa importante è che la squadra vinca. Se vinceremo di più, allora quello sarà il mio miglior obiettivo personale".

L'Inter può ottenere risultati ancora migliori rispetto alla scorsa stagione?

"Penso che possiamo ottenere di più e dobbiamo ottenere di più, perché siamo l'Inter e dobbiamo provare a vincere tutto. Non abbiamo soltanto ingaggiato giocatori migliori, ma il gruppo che c'era ha accumulato un altro anno di esperienza: questo ci permetterà di essere ancora migliori".

Qual è la cosa più motivazionale che Chivu ha detto durante questi mesi estivi per impedirvi di perdere l'ambizione dopo il successo della scorsa stagione?

"Nulla di particolare. Penso che non ci sia bisogno che l'allenatore dica qualcosa, sappiamo che giochiamo per l'Inter e che ogni stagione è una nuova opportunità per vincere ancora di più. Vogliamo sempre qualcosa in più. Il giorno in cui perderò la 'fame', smetterò di giocare a calcio".

Cosa significa per te giocare nell'Inter?

"Mi sono innamorato del club, dei tifosi, di tutte le persone che fanno parte di questa società. È uno dei club più grandi al mondo. Non puoi capire cosa significhi finché non vieni qui. Credo sia stata la decisione migliore della mia vita".

Modric è rimasto al Milan. Quanto è emozionante poterlo affrontare nuovamente questa stagione, sia in campionato sia nei derby?

"Molto emozionante. Mi considero anche fortunato, perché posso giocare sia contro sia in squadra con lui in nazionale. È uno dei più grandi giocatori di sempre in Croazia ed è una persona straordinaria"

Ci sono tanti centrocampisti in rosa, quanto è stimolante avere una concorrenza così forte?

"Sappiamo che abbiamo bisogno di buoni giocatori, dei migliori al mondo, per vincere lo scudetto, la Coppa Italia e provare ad andare lontano in Champions League. Abbiamo una grande squadra. Io sono fatto così: non mi sento in competizione con nessuno. Cerco semplicemente di essere ogni giorno migliore di quello precedente. Sono in competizione solo con me stesso".

L'anno scorso hai giocato in tutti i ruoli del centrocampo. Dove rendi meglio e dove ti vedi in futuro, considerando che l'allenatore ti ha chiesto di essere più coinvolto nella fase offensiva?

"Penso di poter giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Essere impiegato in ruoli diversi mi permette di avere più possibilità di giocare. Il mister non mi ha chiesto nulla di particolare. Se posso segnare di più, segnerò. Se posso fare un assist, lo farò. Ma la cosa più importante sarà arrivare a fine stagione con dei trofei in bacheca".

Cosa ti ha lasciato l'esperienza al Mondiale?

"È stata davvero importante. Ho portato con me tante cose positive. Cercherò di fare anche all'Inter, in questa stagione, quello che ho fatto al Mondiale".