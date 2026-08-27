La UEFA è pronta ad avviare un procedimento penale contro Gianni Infantino, presidente della FIFA, per il tentativo di vendere alcune quote dei Mondiali a investitori privati. La rivelazione, secondo Sky News, è contenuta in alcuni documenti legali, nei quali si apprende che l'organo di governo del calcio europeo ha citato in giudizio la FIFA e gli istituti finanziari coinvolti negli Stati Uniti al fine di ottenere documenti relativi al progetto tanto discusso che ha creato tensioni nel mondo del calcio.

"La UEFA e altre parti interessate si stanno preparando a presentare denunce penali in Svizzera contro Infantino e possibilmente altri funzionari e consulenti della FIFA per cattiva gestione criminale ai sensi dell'articolo 158 del Codice penale svizzero e per ulteriori o alternative accuse che il quadro fattuale potrà supportare, derivanti dalla strutturazione, valutazione, finanziamento e commercializzazione segreta di un'operazione che ha inflitto un danno diretto e concreto alla reputazione, all'autorità di governo e alle relazioni commerciali della FIFA, a discapito della FIFA stessa e dei suoi 211 membri, comprese le 55 federazioni affiliate alla UEFA", il testo che si legge in un documento legale visionato da Sky News.

La UEFA ha intentato causa contro la FIFA presso i tribunali di Miami, dove ha sede il team legale dell'organismo mondiale.