L'Inter si avvicina sempre di più al tricolore e Opta svela un dato interessante relativo ai festeggiamenti dello Scudetto. I nerazzurri potrebbero esultare anche in questa giornata il 21esimo titolo nazionale. Sarebbe la quarta stagione nelle ultime sei in cui il titolo viene assegnato con almeno quattro giornate d'anticipo, un evento verificatosi altrettante volte nei precedenti 50 ani di storia del massimo campionato italiano.