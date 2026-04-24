L'Inter si avvicina sempre di più al tricolore e Opta svela un dato interessante relativo ai festeggiamenti dello Scudetto. I nerazzurri potrebbero esultare anche in questa giornata il 21esimo titolo nazionale. Sarebbe la quarta stagione nelle ultime sei in cui il titolo viene assegnato con almeno quattro giornate d'anticipo, un evento verificatosi altrettante volte nei precedenti 50 ani di storia del massimo campionato italiano.

Sezione: Stats / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 19:58
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione