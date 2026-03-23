Tre partite di fila senza vittoria in campionato non si vedevano per l'Inter dal marzo-aprile del 2023, quando i nerazzurri fecero addirittura cinque partite senza riuscire a vincere, prendendo un solo punto a fronte di quattro sconfitte. La squadra di Chivu, invece, viene da due pareggi consecutivi preceduti dalla sconfitta nel derby di Milano, se si aggiunge la Coppa Italia le gare senza vincere diventano quattro.

Sezione: Stats / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 13:10
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture