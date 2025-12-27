"L'ora dell'uomo in più" è il titolo scelto oggi dal Corriere della Sera per lanciare la lotta scudetto, con Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus che cercano la svolta dai loro leader pronti a tornare in campo ovvero Hakan Calhanoglu, Rafael Leao, Romelu Lukaku, Angelino e Bremer.

Il quotidiano ricorda che l'assenza del turco è recente (primo tempo della sfida con il Liverpool del 10 dicembre per un fastidio agli adduttori). "Senza contare che Zielinski è salito di tono anche in regia - si legge -. Ma l’ultima immagine pre natalizia nerazzurra è quella del polacco che esce per un crampo pochi minuti prima del 90’, senza che sia Calhanoglu, il primo rigorista, a entrare".