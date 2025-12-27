L'attore Lino Banfi, noto tifoso della Roma, ha parlato della lotta Scudetto ai microfoni di SoccerMagazine: "A me ha sempre preoccupato l’Inter. La Juve sta attraversando un brutto periodo come dicevamo prima, ma non di alti e bassi come la Roma che comunque ha vinto molte partite di seguito. Alla fine sono tutte lì vicino, distanziate di pochi punti in classifica. Per ora però è il Napoli ad essere sempre più organizzato e ad avere tutte le cose al posto giusto e al momento giusto”, ha concluso.