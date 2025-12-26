L'Inter ritrova Calhanoglu, che comunque a Bergamo contro l'Atalanta dovrebbe partire dalla panchina. Al momento Zielinski è favorito sul turco per una maglia da titolare in cabina di regia, riferisce La Gazzetta dello Sport, mentre Mkhitarayan è avanti su Sucic per completare la mediana insieme a Barella. Sulla fascia destra, dove è ancora assente Dumfries, Chivu sembra invece orientato a confermare Luis Henrique: l'alternativa è Diouf.