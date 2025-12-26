L'imperfezione regna sovrana nella Serie A 2025-26, una caratteristica che rende "il campionato più imprevedibile ed interessante degli ultimi anni" per Roberto Breda. "Ci sono tante squadre che hanno potenziale per poter vincere, ma tutte hanno qualcosa da migliorare", il pensiero espresso a Tuttomercatoweb.com dall'ex tecnico. Che poi concentra la sua attenzione sulle prime due della classe, il cui cammino nel torneo è contraddittorio tra big match e sfide con le medio-piccole: "L’Inter ha una bella identità e con le grandi però ha fatto fatica per la voglia di imporre il gioco. Il Milan rende meno con le piccole. Questo è frutto dell’impronta degli allenatori".