Entrate, ma anche uscite. L'Inter potrebbe salutare qualche pedina nel corso del mese di gennaio e secondo Sportitalia un nome caldo in uscita è Frattesi: il classe '99 piace alla Juventus e, in caso di offerta importante, potrebbe diventare un partente. Stesso discorso per De Vrij, che potrebbe cercare nuova gloria altrove per non rischiare di perdere il treno Mondiale con la sua Olanda, evidenzia il sito dell'emittente.