"Il treno che viaggia in testa alla classifica, e del 2025, è meno compatto di quanto sembri, perché le prime tre hanno saltato il turno corrispondente alla Supercoppa". Comincia con questo concetto il pezzo scritto da Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera.

"Probabilmente però non si sbaglia nell’allungare la business a cinque vagoni, e considerarli a vario titolo ancora inclusi nel discorso scudetto - aggiunge il giornalista -. Le prime tre sono presenze ovvie: l’Inter e il Napoli sono ormai da anni le squadre più forti, anche attraverso le mutazioni attraversate, e il rimbalzo del Milan dal suo annus horribilis era previsto sia per la saldezza della guida tecnica ritrovata con Allegri, sia perché in questo calcio ipertrofico il singolo impegno settimanale è un correttore quasi automatico di difetti". E a seguire ci sono la Roma e la Juventus.