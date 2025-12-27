“Sono come in una lavatrice dove continui a sbattere la testa contro tutti i muri. Non hai mai pace, sei sempre sotto pressione per i risultati”. Parole e musica di Cristian Chivu che ha esternato prima di Natale in una intervista rilasciata al giornale romeno Gazeta Sportunior. I tifosi interisti più attempati ricorderanno come lo stesso concetto fu espresso dal grande Giovanni Trapattoni che paragonò la Beneamata ad una centrifuga che non lascia spazio al giudizio equlibrato.
All'Inter un tecnico è osannato solo se vince, e nemmeno sempre a dir la verità. Basta invece un passo falso, condito magari da qualche rigore tirato in modo osceno come a Ryad, per scatenare l'inferno mediatico. Quando l'Inter di Simone Inzaghi ha vinto tre supercoppe italiane su cinque edizioni disputate consecutivamente, (due in gara secca contro Juventus e Milan e una con la formula delle Final Four), si è parlato quasi di ordinaria amministrazione, Quando a vincere sono state il Milan di sigaro Conceicao e il Napoli dell'ex Conte, abbiamo invece appreso come la Supercoppa sia un trofeo da esibire con grande soddisfazione in bacheca.
Dopo sedici giornate di campionato e una partita in meno, l'Inter di Chivu è prima da sola in classifica, nonostante quattro sconfitte, con un punto di vantaggio sul Milan e due sul Napoli che nel penultimo turno della serie A, mentre i nerazzurri vincevano in casa del Genoa, hanno rispettivamente pareggiato e perso contro Sassuolo e Udinese. Anche rossoneri e partenopei dovranno recuperare la loro gara non disputata per l'impegno in Arabia. L'Inter di Chivu ha sinora vinto quattro delle sei partite disputate nel maxi girone di Champions League e la qualificazione diretta agli ottavi di finale è ancora possibile. I ko sono arrivati nelle due ultime uscite, a Madrid sponda Atletico per un gol preso all'ultimo respiro da calcio d'angolo e a San Siro contro il Liverpool che è tornato a casa con il bottino pieno grazie ad un rigore ridicolo concesso sui titoli di coda di un match incanalato sullo 0-0. In Coppa Italia l'Inter di Chivu è ai quarti di finale dopo aver eliminato a suon di gol il Venezia e ora attende la vincente di Roma-Torino del prossimo 13 gennaio. Percorso fallimentare, questo, per una squadra data per finita dopo la debacle nella finale di Champions League contro il PSG? Seconda finale in tre anni, per la precisione.
Mentre la lavatrice nerazzurra continua a centrifugare, sarebbe ora di chiarire alcune cose per emettere giudizi equilibrati e non pretestuosi, anche da parte del popolo interista che impazza sui social. L'Inter è sicuramente una squadra forte con una rosa profonda, in grado di competere per tornare a vincere, cosa non successa la scorsa stagione quando si è arrivati ad un centimetro da tutto senza poi esultare. Ma non è vero che i nerazzurri siano nettamente superiori agli avversari e che la vittoria finale debba essere un obbligo. Da qualche anno, per ragioni più o meno condivisibili, il mercato non fa sognare e la famosa sostenibilità la sta facendo da padrona. La carta di identità di alcuni elementi protagonisti della cavalcata che ha portato due anni fa alla conquista della seconda stella inizia a pesare, specialmente in difesa e appare inevitabile che a breve questo gruppo abbia bisogno di una bella rinfrescata. Il lavoro della dirigenza, già a partire da questa sessione di gennaio, sarà importante anche a fronte dell'inaspettata lunga assenza di un pezzo da novanta come Denzel Dumfries.
Intanto incombe la difficile e vicina trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di Palladino, un tecnico che spesso e volentieri si esalta nei match contro le grandi. L'Inter di Simone Inzaghi batteva sempre l'Atalanta di Gasperini, sia in casa che nella tana degli orobici che quando spinge i suoi, è valore aggiunto. Ora vedremo come finirà con due tecnici diversi dal passato. Ma la vera differenza, come al solito, la dovranno fare i giocatori, Quelli con la maglia nerazzurra provenienti da Milano dovranno dimostrare di non voler essere solo belli come apparso forse inconsciamente, ma colpevolmente, in qualche occasione. Perché l'Inter è come una centrifuga, dove schizzi dall'altare alla polvere in meno di un secondo. E forse, proprio per questo, il compito di chi la guida risulta ancora più affascinante.
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 SI - Giovane-Inter, interesse in prospettiva: ci sono già stati contatti tra le parti
- 23:40 A. Stankovic fa gola a tanti club tra Premier e Bundesliga. L’Inter osserva attentamente la situazione
- 23:30 Xavi Simons-Inter, cosa c'era di vero? Il retroscena dell'agente: "Voleva la Premier, ma era lunsingato dagli interessamenti della A"
- 23:16 Sky - Palestra nome da cerchiare in rosso se parte Dumfries. Ma nell'immediato è un'affare complicato
- 23:15 GdS - Seba Esposito al Cagliari, i dettagli del trasferimento: formula articolata, ma l'accordo verrà rispettato
- 23:00 Cremonese, Zerbin ripercorre la sua carriera: "Prima tappa con la maglia dell'Inter, il sogno di ogni bambino"
- 22:30 Coppa Italia Femminile, ufficializzati gli orari dei quarti di finale: quando si giocherà Ternana-Inter
- 22:00 Akinsanmiro tra presente e futuro. Crescita graduale a Pisa, l'Inter osserva con attenzione il suo percorso
- 21:30 SI - Capitolo uscite: Frattesi nome caldo, può salutare a gennaio in caso di offerta importante. Su De Vrij..."
- 21:00 La Gazzetta esalta il movimentismo altrui, ma boccia il presunto immobilismo dell'Inter: "Eppur si muove"
- 20:30 Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia
- 20:00 videoBergomi: "Essere interista è motivo di vanto e orgoglio. Gigi Simoni e Chivu due allenatori con grandi valori"
- 19:30 Serie A, il risultato netto delle big a bilancio nel 2024/25: anche qui comanda sempre l'Inter. Utile super
- 19:00 A. Stankovic dopo l'eurogol al Genk: "Mio padre sarà orgoglioso della mia rete. Non vedo l'ora di chiamarlo"
- 18:30 Natale sfavillante per A. Stankovic: 5-3 del Club Brugge in casa del Genk. Vittoria, eurogol ed MVP per l'ex Inter
- 18:00 De Rossi sui colleghi: "Spalletti è geniale. Guardiola è un idolo...". Poi su Chivu: "Ha dato continuità"
- 17:30 Rivetti (pres. Modena): "Porterei Lautaro all'Inter, ma oggi scelgo Gliozzi. Mi piacerebbe vincere a San Siro"
- 17:00 Arsenal, Arteta fa il punto sugli infortunati: "Havertz tornerà molto presto. Gabi non si è ancora allenato"
- 16:30 Breda: "È la Serie A più imprevedibile degli ultimi anni, tutte devono migliorare. Inter e Milan agli opposti"
- 16:00 Florenzi torna sullo scudetto 2022. Poi svela: "Né Messi né CR7, il peggior incubo è stato Perisic"
- 15:30 Serie A Women, definiti gli orari delle prime partite del 2026: il 18/1 alle 15.30 la supersfida Inter-Juve
- 15:00 Roma, regalo di Natale non gradito: lungo stop per Pellegrini, c'è lesione
- 14:30 K. Thuram: "La gente dopo Juve-Inter ha detto che Marcus non ha esultato. Non è vero". E spiega come è andata
- 14:00 I dubbi di Durante su Paratici: "Ha fatto bene solo quando era con Marotta"
- 13:30 L'Inter chiude il 2025 a Bergamo contro l'Atalanta: fissato l'orario della conferenza di Chivu alla vigilia del match
- 13:00 SM - L'Inter sogna Palestra, ma gli altri nomi non convincono: da non escludere la 'promozione' di Cocchi
- 12:30 CdS - Bonny, nuovo check all'inizio della prossima settimana: il francese punta la sfida dell'ex contro il Parma
- 12:00 Mkhitaryan: "Chivu all'Inter in un momento non facile. Lui e Inzaghi sono diversi, ci ha dato energia e fiducia"
- 11:30 Coppa d’Africa, svolta dal 2028: il nuovo format divide allenatori, giocatori e dirigenti
- 11:00 SI - Inter, il sogno è Palestra ma si valutano anche soluzioni ponte come Dodò. Nessun contatto per Bellanova
- 10:30 GdS - Due dubbi in mediana, Luis Henrique verso la conferma: le ultime verso l'Atalanta
- 10:00 SM - Frattesi si allontana dalla Juve: l'obiettivo bianconero è Tonali. Jonathan David può entrare nella trattativa
- 09:30 Füllkrug al Milan, Klinsmann approva: "Penso sia una buona mossa. Spero lo aiuti ad andare al Mondiale"
- 09:00 Certezza ThuLa e 'assist' di Bonny a Esposito: Chivu studia le mosse d'attacco. Diouf il 'jolly d'emergenza'
- 00:00 Auguri di tanta fame
- 22:30 Juventus, Natale di riposo: domani la ripresa verso il Pisa, niente conferenza per Spalletti
- 22:00 De Laurentiis, Natale all'attacco: "Nel calcio dirigenti troppo legati alla poltrona. Si gioca troppo"
- 21:30 Napoli, Mazzocchi celebra la Supercoppa italiana: "Il tempo premia chi merita"
- 21:00 Serie A a Natale solo nel 1955 e nel 1960: in entrambi i casi si giocò la 12esima giornata
- 20:30 Dalla mentalità al mercato, l'Inter e l'ultimo centimetro: cosa è emerso dal dibattito su FcInterNews
- 20:00 Pio Esposito, in un anno è cambiato tutto: dai campi di provincia alle rotazioni di Chivu. Ma guai fermare la crescita
- 19:30 L'Inter sogna i due fratelli Thuram, Khepren scherza sul regalo di Natale a Marcus: "Una bella maglia della Juve..."
- 19:00 GdS - Atalanta-Inter, torna Sommer in porta. Da Diouf a Calhanoglu: la probabile formazione
- 18:30 Chiesa, Natale in campo: lavoro personalizzato al Liverpool mentre l’Italia osserva
- 18:00 Donnarumma felice al Manchester City: "Mi hanno fatto sentire importante fin da subito"
- 17:30 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce Saran nell'ambito di un'inchiesta antidroga
- 17:00 videoDa Egonu fino a Maicon: gli auguri di Natale dei vip e degli ex ai tifosi dell'Inter
- 16:30 Caicedo verso l'addio al calcio dopo l'omicidio dell'amico Pineida: "Non voglio più saperne"
- 16:00 I numeri non mentono, Frattesi è in fondo alle gerarchie del centrocampo. A gennaio peseranno le motivazioni
- 15:30 Cassano: "Non impazzisco per Koné. Fossi la Roma, lo darei all'Inter. Poi prendo Ederson e Lookman"
- 15:00 Moretto: "Bellanova concentrato sull'Atalanta, non ci sono stati contatti con l'Inter"
- 14:30 Sky - Juve, Frattesi obiettivo difficile: serve una proposta economicamente importante per convincere l'Inter
- 14:00 Qui Atalanta - Djimsiti, possibile recupero a sorpresa in vista dell'Inter: c'è cauto ottimismo
- 13:30 TS - Novara, esonerato Zanchetta: niente sfida dell'ex con l'Inter, tre nomi per la sua successione
- 13:00 Basic, confermate le due giornate di squalifica: respinto il reclamo della Lazio
- 12:30 videoGli auguri della famiglia Inter ai tifosi, Marotta e Chivu: "Grandi risultati e tante soddisfazioni nel 2026"
- 12:00 Il primo intermedio di Chivu: bilancio positivo con qualche pausa. Tanto lavoro da fare, con cauto ottimismo
- 11:30 TS - Calhanoglu-Inter, rinnovo o cessione: due club pronti all'assalto. Marotta e Ausilio hanno già pronto l'erede
- 11:00 Sky - Inter, primi contatti con Vicario per il dopo Sommer: trattativa non semplice
- 10:30 videoL'Inter rilancia la campagna 'Home Never Alone': "Buon Natale agli interisti di tutto il mondo"
- 10:00 Romano: "Fascia destra, l'Inter ha fatto delle chiamate. Palestra pista che non si scalda per gennaio, Belghali..."
- 09:30 GdS - Geometrie in mediana e specialista dei rigori: Zarate è il 'mini-Calhanoglu' dell'Inter. Il prossimo step riguarda il ruolo
- 09:00 GdS - Inter, affondo per Mlacic in tempi rapidi: il motivo. I nerazzurri pensano al 'Sucic-bis'
- 08:30 Corsera - Nazionale, a rischio lo stage prima dei playoff Mondiali: la questione slitta a dopo Natale
- 08:00 Scelta difficile per De Vrij: l'ultimo Mondiale è un forte richiamo. Ma l'Inter non può agire a cuor leggero
- 00:00 L'Inter del post-Conte si specchia nella Supercoppa italiana
- 00:00 Un sereno e felice augurio di buon Natale da parte della redazione. Sempre a tinte nerazzurre