In cima alla lista degli obiettivi dell'Inter per la corsia di destra c'è Marco Palestra, ma il prestito al Cagliari e l'importante valutazione fatta dall'Atalanta complicano il possibile affare. Gli altri profili monitorati sono Bellanova, Belghali, Norton-Cuffy e Valincic, ma secondo SportMediaset con nessuno di questi è scattata la scintilla.

Lo scenario potrebbe portare dunque ad una promozione in prima squadra di un giovane di prospettiva. Insomma, "o si trova un giocatore che convinca sia dal punto di vista tecnico che da quello economico o meglio rimanere così. Anche perché, pur senza acquistare nessuno, ci sarebbe la possibilità di mettere una pezza all'assenza di Dumfries: la soluzione interna è rappresentata dalla promozione di Matteo Cocchi", scrive l'emittente sul suo sito.