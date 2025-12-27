Un'altra prova positiva per Marco Palestra, esterno di proprietà dell'Atalanta e in prestito al Cagliari, seguito con particolare attenzione dall'Inter sul mercato. Il classe 2005 è stato tra i migliori nella vittoria rossoblù sul campo del Torino.

Vincenzo Pisacane ha parlato così di lui nella conferenza stampa post partita. “È un patrimonio del calcio italiano. Ha gamba, sa usare entrambi i piedi con scioltezza, mi colpì da subito la sua personalità palla al piede sin dai tempi della Primavera. Balza all’occhio il fatto che non sai mai in che direzione andrà quando ti punta, crossa col destro e col sinistro, ha voglia di migliorare", le sue parole.

"Sicuramente può crescere, e per il suo bene bisogna fargli notare anche cosa non va per il verso giusto, come per esempio nelle ultime due gare non mi ha soddisfatto pienamente nelle due fasi. Non ho avuto paura di lanciarlo subito da titolare, non ho paura di perderlo, non entro poi in altre dinamiche che non mi competono - ha poi aggiunto -. Mi auguro che possa rimanere a Cagliari almeno sino a giugno, ma di calciomercato non parlo, men che meno oggi a caldo e dopo una vittoria. Sono considerazioni che si fanno in altre sedi, il Club è attento a ogni situazione e lavoriamo tutti di concerto per prendere le decisioni che fanno al caso nostro”.