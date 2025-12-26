L'Inter al comando tra le big italiane per i risultati netti ne bilanci della stagione 2024/25. Il club nerazzurro, come riportato da Calcio&Finanza, ha chiuso l’esercizio con un utile di 35,4 milioni.

Secondo posto per il Milan, anch’esso in positivo con 3 milioni. Quelli milanesi sono gli unici due club, tra le big italiane, a far registrare il segno più (Inter spinta dai risultati sportivi, il Milan dalle plusvalenze) Seguono poi Napoli e Lazio con perdite contenute rispettivamente di 21,4 e 17,2 milioni. Più marcate risultano le perdite di Roma e Juventus, pari a 53,9 e 58,1 milioni.

La classifica del 2024/25 (risultato netto)

Inter: +35,4 milioni

Milan: +3,0 milioni

Lazio: –17,2 milioni

Napoli: –21,4 milioni

Roma: –53,9 milioni

Juventus: –58,1 milioni