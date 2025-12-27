Sulle colonne de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo ha analizzato la parte finanziaria dei club di A: "L’Inter ha raggiunto la cifra record di 567 milioni, seguita da Juventus (529) e Milan (494). Un livello di entrate che ha permesso ai nerazzurri di realizzare un utile di 35 milioni, secondo solo a quello siglato dall’Atalanta (mentre il Bologna si è fermato a 14)".

Bellinazzo ha poi evidenziato un altro dato significativo: "L’Inter ha conquistato anche il vertice della classifica dei proventi da stadio (99 milioni) e il secondo gradino dietro al Milan per quelli commerciali (142 contro 152). Grazie a queste performance economiche a livello di indebitamento finanziario netto l’Inter ha migliorato la propria situazione (248 milioni), scavalcando la Juve che presenta il dato peggiore tra i top team della Serie A (271 milioni)".