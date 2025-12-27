Intervistato da SportWeek, Leonardo Cannavale, chef 29 anni milanese, racconta le origini della sua carriera che lo vede legato anche a... Lautaro Martinez: "È nato tutto in modo assurdo e molto “social” - svela -. Una sera ho visto una “storia” della compagna di Lautaro, Agustina Gandolfo, con una carbonara un po’ particolare. Ho commentato scherzando: “La prossima volta ve la faccio io”. Lei mi ha risposto subito. Da lì ci siamo detti: organizziamo. A maggio 2024 sono andato a cucinare da loro e ho preparato i me alpl anper la casa. Da lì è partito il passaparola: Darmian, Bastoni e tanti altri, dell’Inter e non soltanto. Di fatto, Lautaro è stato il primo a credere in me".