Nel corso di un’intervista rilasciata alla Lega Serie A, l'ex difensore della Roma, passato anche al Milan, Alessandro Florenzi è tornato sullo scudetto ottenuto con la squadra di Stefano Pioli nel 2022: "È stata una cosa incredibile perché è stato un anno davvero particolare. Noi quell'anno facciamo anche la Champions League e usciamo ai gironi. Nasce tutto che noi veniamo eliminati e a gennaio-febbraio eravamo ancora lì aggrappati all'Inter che era prima. Noi abbiamo messo tutte le nostre energie sul campionato e abbiamo fatto una cavalcata incredibile, riuscendo a vincere il campionato dopo 10 anni che il Milan non lo vinceva. Penso sia stato uno degli apici della mia carriera, assolutamente. Il più grande giocatore ci ha fatto vincere lo Scudetto: il gruppo". Ha detto prima di aggiungere anche una nota di colore che riguarda un ex Inter.

Tra i rivali più tosti affrontati dal difensore romano nel corso della carriera, secondo quanto svelato dal classe 1991, c'è un ex Inter.

"Ho giocato contro Messi e Cristiano Ronaldo e non si può che rispettarli. Ma il giocatore che mi ha fatto soffrire di più è stato Ivan Perisic. Poteva andare a destra o a sinistra, non importava. Non smetteva mai di correre: era un incubo".