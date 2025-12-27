Da oggi ci saranno 30 partite di Serie A in 13 giorni. E tanti punti in palio. La Gazzetta dello Sport analizza il cammino delle squadre di testa partendo dalla giornata ormai alle porte: l'Inter andrà a Bergamo per sfidare l'Atalanta, il Milan sarà impegnato in casa contro il Verona, mentre il Napoli andrà a Cremona.

"Il turno post Capodanno - ricorda invece la rosea - vedrà come campo centrale di nuovo quello in cui saranno impegnati i nerazzurri: a San Siro riceveranno proprio il Bologna. Ma la voglia di rivincita però sarà legata solo alla Supercoppa, basti ricordare la sconfitta subita dall’Inter a Pasqua; un ko che permise l’aggancio in classifica al Napoli. La giornata sarà stuzzicante anche per il viaggio del Napoli in casa Sarri e l’abbraccio molto metaforico di Gian Piero Gasperini alla sua Atalanta. Come lo accoglierà Bergamo? La trasferta di Cagliari invece metterà di nuovo alla prova il Milan, finora balbettante con le rivali bassa classifica".