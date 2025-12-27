Sembrava potesse essere la settimana della conferma per la ricerca di una svolta. Ma dopo il successo contro l'Udinese, la Fiorentina ripiomba in una nuova sconfitta, questa volta molto pesante, al Tardini di Parma. La truppa di Cuesta torna a vincere in casa dopo l'amara sconfitta contro la Lazio in doppia superiorità numerica. La viola ha avuto le occasioni per riassestare il punteggio, ma la rete di Sorensen ha fatto sprofondare i toscani alla decima sconfitta in stagione. Situazione sempre più difficile.