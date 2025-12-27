Per far ripartire l'Inter dopo l'amaro ko in Supercoppa Italiana c'è bisogno anche dei gol di Lautaro Maartinez. La sconfitta con il Bologna ha senz'altro permesso ai nerazzurri di avere qualche giorno in più di riposo a cavallo di Natale e un tempo più lungo per preparare il match di Bergamo, dopo un trofeo sfumato che ha sicuramente lasciato delusione ma che non era di certo il principale obiettivo stagionale.

Adesso si torna a pensare al campionato: battere la Dea fuori casa darebbe il giusto sprint prima delle sfide con Bologna e Napoli. "Lautaro in questo senso promette dividendi alti: nelle ultime tre di campionato ha segnato 4 gol e da quattro anni (novembre-dicembre 2021) non infila quattro giornate con almeno una rete a partita - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport -. Inoltre all’Atalanta ha già creato diversi problemi sotto forma di gol (7) e assist (2). La sua sfida alla storia continua, ripartendo dal -6 dal podio nella classifica dei marcatori interisti all time (Boninsegna è terzo a 171, lui è arrivato a 165). Ma più dei numeri che valgono gloria personale e contratti milionari, Lautaro vuole adesso gratificazioni collettive".