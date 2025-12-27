Gennaio sarà il mese della verità per l'Inter, con tanti scontri diretti che cominceranno già domani sera a Bergamo contro l'Atalanta. Si tratta solo della prima tappa di un tour de force che poi vedrà nel calendario anche la rivincita con il Bologna (4 gennaio) e il duello con il Napoli (11 gennaio). "Confermarsi in vetta alla classifica impone ai nerazzurri di tornare a vincere certe sfide, oppure, quantomeno, a non perderle. Già perché, se alcune delle sconfitte rimediate finora fossero stati pareggi, la truppa di Chivu si sarebbe costruita un margine già più consistente in Serie A", scrive il Corriere dello Sport.



Il mese sarà cruciale anche per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League: per avere la certezza servono 3 o 4 punti tra il match di San Siro contro l'Arsenal (20 gennaio) e il viaggio in Germania per sfidare il Borussia Dortmund (28).