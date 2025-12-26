Intervistato da DAZN, il presidente del Modena Calcio, Carlo Rivetti ha espresso il suo apprezzamento verso Lautaro Martinez, capitano della sua "ex" Inter come l'ha definita lo stesso numero uno dei canarini.

Se il Modena arrivasse in Serie A, chi porterebbe a Modena?

"Questa è una bellissima domanda, sicuramente Lautaro Martinez. Ho la nonna argentina io… (ride, ndr)".



Tra Gliozzi e Lautaro chi sceglie?

"Adesso scelgo Gliozzi perché sta lavorando molto bene. Ma in fondo tra i due, secondo me, ci sono somiglianze. Perché Lautaro ed Ettore sono tutti e due punte capaci di legare la squadra. Quindi Gliozzi sta facendo il Lautaro della Serie B".

Le piacerebbe vedere il suo Modena giocare a San Siro contro la tua Inter?

"Non è più la mia Inter (ride, ndr). La mia ex Inter. Sì, comunque. Ma non tanto giocare quanto vincere".