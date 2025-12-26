Brutte regalo di Natale per Gian Piero Gasperini e per la Roma. Nei giorni scorsi Lorenzo Pellegrini si era fermato per un problema al quadricipite che oggi è stato approfondito con i classici esami strumentali: il centrocampista, che ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro, sarà costretto ad almeno un mese di stop. Questi i tempi di recupero secondo La Gazzetta dello Sport.