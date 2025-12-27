L'infortunio di Bonny aumenta in maniera esponenziale la possibilità di vedere la ThuLa di nuovo titolare domani sera contro l'Atalanta. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, ricordando come a Bergamo dovrebbe arrivare la 93esima partita in coppia di Thuram e Lautaro, che finora hanno giocato otto partite giocate insieme in Serie A e 3 in Champions League, praticamente la metà di quelle a disposizione in ogni torneo, a causa dei vari infortuni.

"Nella loro prima stagione da compagni di squadra, dopo 15 giornate di campionato avevano condiviso il campo in 15 occasioni. Jackpot. Minuti trascorsi insieme allora: 1066, più del doppio dei 505 di quest’anno - sottolinea il quotidiano -. Cinque, invece, le partite di Champions in cui si erano visti entrambi, sempre nel 2023-24; l’anno successivo sono state due, ora siamo a 3. I numeri fotografano il calo della ThuLa ma non ci si affretti a battezzarla come ipotetica crisi del terzo anno come se fosse l’applicazione calcistica del proverbiale momentaccio che spaventa i matrimoni 7 anni dopo il «sì». Il capitano e il francese, nonostante questa flessione, restano comunque la miglior coppia d’attacco dell’Inter".