Nel corso di un'intervista rilasciata al canale Youtube di Michelangelo Ienco, l'esterno offensivo della Cremonese, Alessio Zerbin ha parlato della sua carriera: "La prima è con la maglietta dell'Inter (giovanili) rappresenta un po' il sogno di ogni bambino, quello di fare il calciatore, il sogno che vuoi da fare da grande. Ho iniziato al calcio perché mi piaceva, non ho ma mollato e ci ho sempre creduto, ma ho capito che potevo fare davvero questo lavoro al Frosinone, lì ho avuto lo slancio decisivo".