A Bergamo saranno Lautaro e Thuram a guidare l'attacco dell'Inter, con il solo Esposito pronto a subentrare in caso di necessità visto l'infortunio di Bonny. Il Corriere dello Sport parla poi di alcuni dubbi che Chivu è chiamato a sciogliere: in difesa si rivedrà Akanji, mentre De Vrij potrebbe spuntarla su Bisseck. "L’olandese è in cerca di continuità: la chance contro la squadra di Palladino potrebbe consolidare la sua posizione in rosa e aiutarlo a chiarire anche le idee sul futuro", si legge. A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan ai suoi lati, mentre a destra giocherà uno tra Luis Henrique e Diouf.