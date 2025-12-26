Ali Barat, procuratore sportivo di Xavi Simons, ha parlato al canale Youtube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole: "Collegamenti con l'Inter? Xavi ancora una volta voleva la Premier League. Quindi quando il Tottenham ci ha contattato e il Chelsea ha contattato me, la sua intenzione era andare in Premier League. Però ovviamente è stato lusingato dell’attenzione delle squadre di Serie A. Speriamo di riuscire a portare Xavi in Italia in futuro".