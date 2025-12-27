La Juventus si inserisce nella corsa a Brooke Norton-Cuffy, accostato anche all'Inter dopo l'infortunio di Dumfries. L'asse di mercato tra i boanconeri e il Genoa può scaldarsi nei prossimi giorni, riferisce Tuttosport: i rossoblu vogliono il ritorno di Mattia Perin per la porta, mentre la Signora potrebbe pensare all'esterno.

"Non a caso anche domenica scorsa al Ferraris in occasione della gara tra Genoa e Atalanta c’era uno scout bianconero a seguirlo - informa TS -. Un monitoraggio costante che potrebbe sfociare in un vero e proprio pressing di mercato, nel caso in cui Joao Mario dovesse accasarsi altrove. Non è un mistero, infatti, che il laterale destro lusitano sia stato bocciato da Luciano Spalletti".