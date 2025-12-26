Buon Natale, buon Santo Stefano, buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie.

Che siano feste incredibili, ma che anche tutto il 2026 possa essere straordinario. E visto che siamo su FcInterNews mi sembra il minimo augurare dunque quanti più successi possibile alla vostra Inter.

Le competizioni da affrontare, al momento, sono tre. Due assolutamente alla portata dei nerazzurri, una che invece sarebbe molto più di un’impresa portare a casa (non vi sto a scrivere quali perché sapete perfettamente a cosa mi riferisca). C’è bisogno però innanzitutto di quella fame di chi vuole arrivare lontanissimo. Per scrivere davvero la storia. Questa volta però, dopo un 2025 senza successi e con percorsi comunque clamorosi, poter alzare al cielo una coppa sarebbe il giusto riconoscimento per il lavoro svolto, un cadeaux ai tifosi vogliono tornare a festeggiare in Duomo, ma anche il doveroso risultato di una squadra fortissima, che però a volte (troppe negli ultimi mesi), non ha ottenuto quanto meritato e costruito.

Competere sino alla fine è sinonimo di forza, ma diciamoci la verità: gli zero titoli ti fanno girare eccome le scatole.

Mi auguro che a gennaio il club di Viale della Liberazione intervenga sul mercato di riparazione. Sicuramente non tanto per farlo, quello sarebbe sbagliato. Accontentare la piazza con acquisti non idonei sarebbe un errore. Ma rinforzare la rosa per avere maggiori probabilità di conquistare lo Scudetto sarebbe normale per un top club come quello nerazzurro.

Intanto però domenica c’è l’Atalanta. Un big match che sta passando sottotraccia, dopo tra l’altro aver fallito il primo obiettivo stagionale. Gennaio e febbraio, vedi il calendario, saranno mesi più che complicati. Ci si giocherà tantissimo, contro squadre fortissime. E allora, a maggior ragione, che il 2026 parta davvero alla grande. D’altronde, chi ben comincia è già a metà dell’opera.

Ancora BUONE FESTE A TUTTI.