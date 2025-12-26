Davide Frattesi si allontana dalla Juventus. L'obiettivo numero uno di Luciano Spalletti per rinforzare il centrocampo si chiama Sandro Tonali, assicura la redazione di SportMediaset. Per intavolare l'operazione, che appare comunque complessa e costosa, l'idea sarebbe di inserire Jonathan David nella trattativa.

"L'idea di Comolli è chiara: utilizzare David per abbattere la valutazione monstre che gli inglesi fanno di Tonali, stimata tra gli 80 e gli 85 milioni di euro. L'uscita del canadese avrebbe un doppio effetto benefico: oltre a ridurre la parte cash da versare al Newcastle, libererebbe lo spazio salariale necessario per coprire l'ingaggio di Tonali (circa 7 milioni netti più bonus)", spiega l'emittente televisiva.