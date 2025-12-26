Il sogno dell'Inter per la fascia destra resta Marco Palestra, ma l'Atalanta non ha alcuna intenzione di liberare il giocatore che ora si trova in prestito al Cagliari. Ecco perché, secondo Sportitalia, l'Inter valuta soluzioni ponte come Dodò della Fiorentina. Quello del brasiliano "è un nome che può tornare d’attualità, anche se per età e costi non rappresenta una prima scelta per la proprietà Oaktree". Nessun contatto con la Dea per il ritorno a Milano di Raoul Bellanova.
Sezione: Copertina / Data: Ven 26 dicembre 2025 alle 11:00
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
