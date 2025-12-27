Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Roma: "Contro Inter e Atalanta sono state buone prestazioni ma due prestazioni diverse. Contro la Dea per esempio è stata una grande partita, non meritavamo di perdere e la gara va analizzata, non solo il risultato. Da lì ad essere euforici per due sconfitte ce ne passa. Non ci abbattiamo", ha detto.