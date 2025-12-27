Non c'è solo l'Inter tra i club interessati a Rafik Belghali, esterno classe 2002 del Verona ora impegnato in Coppa d'Africa. Sull'algerino ci sono anche Juventus e Roma, ma chiunque lo voglia dovrà aspettare l’estate per l'affondo. Come ricorda Tuttosport, infatti, il giocatore ha disputato "240 minuti nella Jupiler Pro League belga tra fine luglio e inizio agosto nelle fila del Mechelen. Motivo per cui il terzino non potrà indossare una terza maglia in questa stagione sportiva. Discorso diverso se dovesse approdare in MLS (stagione sportiva va da marzo a novembre) o in Arabia".