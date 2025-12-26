Presente e passato al cospetto di Daniele De Rossi che tra qualche giorno scenderà in campo contro la sua ex Roma. Proprio in vista del faccia a faccia dell'Olimpico in programma per il prossimo 29 dicembre, DAZN ha intervistato l'allenatore del Genoa. Durante la lunga intervista, De Rossi ha parlato di alcuni suoi ex allenatori, oggi suoi colleghi sulle panchine di Serie A: da Spalletti, che definisce "geniale" a Cristian Chivu.

"Spalletti è geniale - ha detto -. Lui è tra gli allenatori che mi ha dato una spiegazione per quello che mi chiedeva di fare, così come Conte. Magari non era la soluzione migliore, ma nulla era lasciato al caso. Lo stesso Ranieri ci diceva che fosse meglio un'idea mediocre condivisa da tutti gli undici giocatori piuttosto che un'idea geniale sposata solo da 3-4 elementi. Non smetto poi di seguire Spalletti, Gasperini, Conte, ce ne sono tanti in Italia. Italiano è quello che sta facendo forse meglio da più anni di seguito. Fabregas non è una sorpresa ma regala sempre qualche spunto, ti impegna, fa sempre qualcosa di particolare. Chivu ha dato continuità al lavoro di Inzaghi, mettendo qualcosa di suo. Allegri fa un calcio diverso ma uno si deve chiedere se sta sempre in alto, pur non volevo copiare il suo stile di gioco. L'idolo è sempre Guardiola" ha concluso.