Anche l'Atletico Madrid segue con particolare attenzione Manu Koné, centrocampista francese della Roma accostato all'Inter sul mercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club di Simeone ha manifestato interesse per il classe 2001 nei discorsi intavolati per Giacomo Raspadori, attaccante azzuro dei Colchoneros. La Roma però ha fatto sapere che Koné è incedibile.