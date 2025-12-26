"È fantastico", ha detto col sorriso stampato in faccia Aleksandar Stankovic ai canali ufficiali del Club Brugge dopo la vittoria per 5-3 in casa del Genk. "Ho sempre segnato con la testa, è ancora più bello segnare in questo modo" (gran tiro dalla distanza che gli è valso l'MVP), ha detto prima di citare anche Deki. "Mio padre sarà orgoglioso del mio gol. Lo chiamerò più tardi, non vedo l'ora di farlo" ha ammesso.

Sulla gara:

"È stata una partita difficile, un avversario difficile anche con un buon allenatore, ovviamente. Ma noi siamo il Club Brugge. Possiamo combattere se necessario. Non è stata la nostra partita migliore, ma questa ci aiuterà a migliorare. Insieme, la squadra per affrontare ogni errore e imparare da esso. Non dovrebbe accadere, ma lo mettiamo a posto. Questo è il calcio".