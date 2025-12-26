L'Inter è pronta a fare qualche mossa in entrata e in uscita. Già a gennaio? Secondo Sportitalia, i nerazzurri nel reparto avanzato sono a posto. Ma la prospettiva riguarda il profilo di Giovane del Verona. Il calciatore non è una priorità per gennaio, ma ci sono stati contatti tra la dirigenza nerazzurra e il suo agente. Secondo l'emittente, comunque, non c'è solo l'Inter sul giocatore.