Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nel corso della conferenza stampa pre-partita ha evidenziato nuovamente gli obiettivi stagionali della squadra: "In queste 9 partite avremo bisogno di tutti, tutti dobbiamo avere l'obiettivo chiaro che è tornare a giocare alla Champions: arrivare tra le prime quattro non è semplice, non è complicato. Bisogna rimanere sempre in piedi qualsiasi cosa succeda e fare un passettino alla volta".