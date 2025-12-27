I contratti in scadenza di diversi giocatori della rosa spingono l'Inter verso la rivoluzione della prossima stagione. Cinque calciatori termineranno i loro accordi il prossimo 30 giugno: si tratta del portiere Sommer, dei centrali Acerbi e De Vrij, del laterale Darmian e del centrocampista Mkhitaryan.

Tutti, a meno di colpi di scena, faranno le valige per cambiare maglia in estate, eccezione fatta per l'olandese che potrebbe anche anticipare i tempi. "In questa stagione è stato poco utilizzato da Chivu, che spesso gli ha preferito anche Bisseck o Akanji per il ruolo di centrale, ma fisicamente è a posto. A Riad ha giocato la semifinale di Supercoppa da titolare, segnando (lui sì) uno dei rigori della giostra conclusiva. Il suo addio, dopo sette stagioni, è certo e potrebbe anche essere anticipato, se arrivasse un’offerta a gennaio: il Mondiale è vicino, De Vrij vuole andarci con l’Olanda".