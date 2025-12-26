Aleksander Stankovic sta brillando con la maglia del Club Brugge. In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa chiarezza sulla questione, citando una 'mano invisibile' dell'Inter sul giocatore. Le sue parole sono chiare: "L’Inter ha una doppia recompra: 23 milioni nell’estate 2026, 25 milioni per l’estate 2027. I nerazzurri continuano a seguirlo molto da vicino, ma alcune squadre di Premier, Bundesliga e A l'hanno messo nel mirino".