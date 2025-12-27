Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, nel corso della conferenza stampa ha fatto anche riferimento alle sfide appena disputate, tra cui quelle con Inter e Napoli in Supercoppa: "Le ultime cinque partite sono state Lazio, Vigo, Juventus, Inter, Napoli. Sono state tutte partite toste. Ormai la squadra è abituata a questi ritmi e non andare nello specifico e preparare le sfide in pochissimo tempo. non sono preoccupato per questo, ma bisognerà essere tutti al top".