Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, nel corso della conferenza stampa ha fatto anche riferimento alle sfide appena disputate, tra cui quelle con Inter e Napoli in Supercoppa: "Le ultime cinque partite sono state Lazio, Vigo, Juventus, Inter, Napoli. Sono state tutte partite toste. Ormai la squadra è abituata a questi ritmi e non andare nello specifico e preparare le sfide in pochissimo tempo. non sono preoccupato per questo, ma bisognerà essere tutti al top".

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 27 dicembre 2025 alle 17:15
Autore: Niccolò Anfosso
