L'agente Dario Canovi, interpellato da TMW, ha parlato così di Atalanta-Inter: “Una partita importante. C’è da vedere finalmente cosa è l’Inter che quando deve giocare le partite decisive fa buca. Se l’Inter vince a Bergamo allora abbiamo una favorita per lo Scudetto. Altrimenti servirebbe un esame per capire cosa succede”.