C'è modo e modo - in campo giornalistico - di entrare in palese contraddizione. A maggior motivo se si rischia di emulare persino Galileo Galilei, al quale è attribuita la frase virgolettata del titolo. Precisato subito che quella del fisico ed astronomo pisano fu, però, una vera e propria abiura (delle sue teorie eliocentriche), ci voleva comunque un gran pelo sullo stomaco per abbandonarsi, in aggiunta, a del sarcasmo gratuito. Quello che trasuderebbe dall'incipit di un articolo prenatalizio della rosea che aveva - nel tecnico nerazzurro - un 'bersaglio' più o meno dichiarato. Con Chivu ritenuto 'colpevole' nientepopodimeno che di un fantomatico reato: quello di mancato ispiratore di neologismi... Accipicchia, roba da non dormirci la notte!
A distanza di giorni - in tema di parole nuove inserite nel dizionario - ancora non ci si crede di aver letto quanto segue: "Nel vocabolario Treccani 2025 (...) può darsi che presto trovino spazio le 'spallettate', MA NON CI SONO ANCORA SEGNALI DI NEOLOGISMI ISPIRATI A CHIVU. Il più giovane dei tecnici delle big di A risulta al momento uno dei meno innovativi". Ma si può leggere una roba del genere, specie la frase evidenziata in maiuscolo? Dov'è il rispetto verso un tecnico con appena 13 panchine di A prima di iniziare l'esperienza in nerazzurro? Cos'è - quello del giornalista - un malriuscito dileggio dell'allenatore romeno camuffandosi da provetto linguista?
Se ne dedurrebbe, se non altro, che alla rosea sussistono dei veri cultori di prestigiosi dizionari come il Treccani oppure il Devoto-Oli (quest'ultimo magari disponibile in 2 tomi, AL-MZ, nonché provvisto della speciale sezione Addenda et Corrigenda). Fintantonché - a certi insaputi linguisti - deve essere insorta una domanda non più differibile. Del tipo, giusto per dirla con la matrice del fine dicitore Michael Moore, noto documentarista di faccende geopolitiche made in USA: "Ma come c***o è potuto succedere" che Chivu si sia macchiato di cotanta dabbenaggine? Saranno stati preallertati anche quelli dell'Accademia della Crusca? Di più. Piace financo pensare che lorsignori si siano proprio adontati per non essere potuti scendere in campo a discettare su materie di loro abituale competenza. E, non avendo affatto perdonato il tecnico romeno per questa sua 'noncuranza', li si immagina pure pronti a rivalersi da par loro: con la virtuale 'lapidazione' del soggetto straniero nell'agorà social...
Ora, debordare in iperboli e/o esagerazioni dialettiche dovrebbe essere più o meno tollerato, sempreché lo si faccia attraverso parole e toni passabili. D'altronde il 'buonismo' natalizio evaporerà tra poche ore e certa ipocrisia festiva - mera opinione dello scrivente - potrà tornare ad essere messa al bando.
Venendo ancora di più al nocciolo della questione, non si poteva restare dunque indifferenti a tutta una serie di valutazioni giornalistiche molto opinabili. Quelle apprese, appunto, dal suddetto articolo apparso sulla rosea - anche in quella online - non più tardi dello scorso 22 dicembre. Vi si leggeva di un tecnico partenopeo eletto a paladino (con una sola 'l', giusto per scansare accuse orobiche di plagio...) del movimentismo pallonaro nostrano. E che cosa si sarebbe potuto mai obiettare al cospetto della narrazione fatta su CONTE, descritto come colui che "SPOSTA (...), MUOVE (...), LIBERA (...) ed AVANZA (...)"? Per non dire poi dell'emulo (tuttaunaparola!) SPALLETTI che - da par suo - "S’INVENTA (...), SCHIERA (...) e CERCA (...)". E su ALLEGRI - che "SEMBRA ESALTARSI NEL COMPORRE il mosaico del suo ricchissimo centrocampo" (qualsiasi cosa volesse dire!) - ed "ACCENTRA (...) ed AVANZA (...)", non si voleva proprio proferire verbo? Non difettava nemmeno un cenno a GASPERINI che "HA PROPOSTO (...)" nonché - da insaputo corriere - "SPEDISCE (...) A SINISTRA E (...) DOVUNQUE". Loro "OSANO"...
Sarebbero mancate solo le aquile - non necessariamente quelle biancocelesti - per completare un perfetto cast cinematografico di una sceneggiatura da insospettabile action movie (fino ad evocare la famosa pellicola "Dove osano le aquile"...). Ma il Sor Lotito latita, chiedendo scusa per il volontario bisticcio di parole. Nel senso che il senatore - oltre ad 'assentarsi' spesso e volentieri tra un pisolo e l'altro sugli scranni parlamentari... - non era forse interessato ad essere coinvolto in una tale disamina tecnica. Sebbene per interposto allenatore. Di certo, non gli saranno piaciuti certi 'cinema' di Sarri sugli arbitri. O magari avrà temuto di essere confuso col 'Viperetta', suo concittadino, non volendo avere niente a che spartire con Massimo Ferrero, peraltro produttore cinematografico.
Nel prosieguo della lettura dell'articolo - dopo i predetti profumi ed inni dispensati sull'osare tecnico-tattico altrui - ecco, all'improvviso, imbattersi in un passaggio che avrebbe denotato almeno un barlume di lucida consapevolezza, se non un giudizio più realistico, di cui si cita l'estratto: "Non tutti gli esperimenti sono riusciti, ma la scossa, mentale oltre che tattica, è arrivata". Oddio: e se, invece, anziché in testa, quella scarica fosse stata opportunamente deviata dalla messa a terra? Non se ne esce: visto l'esito di certi test in casa d'altri, o si ha a che fare con un mero cortocircuito mediatico oppure sussiste, ad squadram, qualche 'salvavita' difettoso...
Infatti, su Chivu l'articolo chiosa prima sostenendo che "al momento, è fedele al 3-5-2 inzaghiano (...)". Per quanto il tecnico romeno avesse lasciato intendere il desiderio iniziale di passare ad un 3-4-2-1 se solo Lookman e Koné non fossero poi rimasti sogni nel cassetto.
Salvo, lo stesso pezzo, far emergere infine delle palesi contraddizioni che metterebbero in dubbio tutta la struttura narrativa sull'operato dei colleghi di Chivu più navigati - dunque più movimentisti... - in comparazione con il suo supposto e più o meno forzato immobilismo tecnico-tattico. Tipo queste: "Poi la manovra SEMBRA più veloce e diretta, la pressione più intensa, i palloni verso la porta rivale aumentano (e diminuiscono i retropassaggi)". Ove quel "SEMBRA" pare piuttosto un mero esercizio di pudore per tentare di mascherare la realtà. Ma allora - se le dinamiche di gioco interiste sono davvero quelle 'paventate' nella chiosa - dovrebbero esserci anche dei giocatori che le stanno sviluppando sul campo. O no!?
È meglio chiuderla qui e non fare nomi di nerazzurri ad minchiam. Con tanti bersagli potenziali (oltre all'innocente Chivu...), non sia mai che quei 'lapidatori' (senza peccato?) della Crusca rischino persino di ritrovarsi senza munizioni avendo presto esaurito la pietraia sotto casa...
Orlando Pan
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Calci & Parole
Altre notizie
- 22:30 Coppa Italia Femminile, ufficializzati gli orari dei quarti di finale: quando si giocherà Ternana-Inter
- 22:00 Akinsanmiro tra presente e futuro. Crescita graduale a Pisa, l'Inter osserva con attenzione il suo percorso
- 21:30 SI - Capitolo uscite: Frattesi nome caldo, può salutare a gennaio in caso di offerta importante. Su De Vrij..."
- 21:00 La Gazzetta esalta il movimentismo altrui, ma boccia il presunto immobilismo dell'Inter: "Eppur si muove"
- 20:30 Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia
- 20:00 videoBergomi: "Essere interista è motivo di vanto e orgoglio. Gigi Simoni e Chivu due allenatori con grandi valori"
- 19:30 Serie A, il risultato netto delle big a bilancio nel 2024/25: anche qui comanda sempre l'Inter. Utile super
- 19:00 A. Stankovic dopo l'eurogol al Genk: "Mio padre sarà orgoglioso della mia rete. Non vedo l'ora di chiamarlo"
- 18:30 Natale sfavillante per A. Stankovic: 5-3 del Club Brugge in casa del Genk. Vittoria, eurogol ed MVP per l'ex Inter
- 18:00 De Rossi sui colleghi: "Spalletti è geniale. Guardiola è un idolo...". Poi su Chivu: "Ha dato continuità"
- 17:30 Rivetti (pres. Modena): "Porterei Lautaro all'Inter, ma oggi scelgo Gliozzi. Mi piacerebbe vincere a San Siro"
- 17:00 Arsenal, Arteta fa il punto sugli infortunati: "Havertz tornerà molto presto. Gabi non si è ancora allenato"
- 16:30 Breda: "È la Serie A più imprevedibile degli ultimi anni, tutte devono migliorare. Inter e Milan agli opposti"
- 16:00 Florenzi torna sullo scudetto 2022. Poi svela: "Né Messi né CR7, il peggior incubo è stato Perisic"
- 15:30 Serie A Women, definiti gli orari delle prime partite del 2026: il 18/1 alle 15.30 la supersfida Inter-Juve
- 15:00 Roma, regalo di Natale non gradito: lungo stop per Pellegrini, c'è lesione
- 14:30 K. Thuram: "La gente dopo Juve-Inter ha detto che Marcus non ha esultato. Non è vero". E spiega come è andata
- 14:00 I dubbi di Durante su Paratici: "Ha fatto bene solo quando era con Marotta"
- 13:30 L'Inter chiude il 2025 a Bergamo contro l'Atalanta: fissato l'orario della conferenza di Chivu alla vigilia del match
- 13:00 SM - L'Inter sogna Palestra, ma gli altri nomi non convincono: da non escludere la 'promozione' di Cocchi
- 12:30 CdS - Bonny, nuovo check all'inizio della prossima settimana: il francese punta la sfida dell'ex contro il Parma
- 12:00 Mkhitaryan: "Chivu all'Inter in un momento non facile. Lui e Inzaghi sono diversi, ci ha dato energia e fiducia"
- 11:30 Coppa d’Africa, svolta dal 2028: il nuovo format divide allenatori, giocatori e dirigenti
- 11:00 SI - Inter, il sogno è Palestra ma si valutano anche soluzioni ponte come Dodò. Nessun contatto per Bellanova
- 10:30 GdS - Due dubbi in mediana, Luis Henrique verso la conferma: le ultime verso l'Atalanta
- 10:00 SM - Frattesi si allontana dalla Juve: l'obiettivo bianconero è Tonali. Jonathan David può entrare nella trattativa
- 09:30 Füllkrug al Milan, Klinsmann approva: "Penso sia una buona mossa. Spero lo aiuti ad andare al Mondiale"
- 09:00 Certezza ThuLa e 'assist' di Bonny a Esposito: Chivu studia le mosse d'attacco. Diouf il 'jolly d'emergenza'
- 00:00 Auguri di tanta fame
- 22:30 Juventus, Natale di riposo: domani la ripresa verso il Pisa, niente conferenza per Spalletti
- 22:00 De Laurentiis, Natale all'attacco: "Nel calcio dirigenti troppo legati alla poltrona. Si gioca troppo"
- 21:30 Napoli, Mazzocchi celebra la Supercoppa italiana: "Il tempo premia chi merita"
- 21:00 Serie A a Natale solo nel 1955 e nel 1960: in entrambi i casi si giocò la 12esima giornata
- 20:30 Dalla mentalità al mercato, l'Inter e l'ultimo centimetro: cosa è emerso dal dibattito su FcInterNews
- 20:00 Pio Esposito, in un anno è cambiato tutto: dai campi di provincia alle rotazioni di Chivu. Ma guai fermare la crescita
- 19:30 L'Inter sogna i due fratelli Thuram, Khepren scherza sul regalo di Natale a Marcus: "Una bella maglia della Juve..."
- 19:00 GdS - Atalanta-Inter, torna Sommer in porta. Da Diouf a Calhanoglu: la probabile formazione
- 18:30 Chiesa, Natale in campo: lavoro personalizzato al Liverpool mentre l’Italia osserva
- 18:00 Donnarumma felice al Manchester City: "Mi hanno fatto sentire importante fin da subito"
- 17:30 Scandalo in Turchia: arrestato il presidente del Fenerbahce Saran nell'ambito di un'inchiesta antidroga
- 17:00 videoDa Egonu fino a Maicon: gli auguri di Natale dei vip e degli ex ai tifosi dell'Inter
- 16:30 Caicedo verso l'addio al calcio dopo l'omicidio dell'amico Pineida: "Non voglio più saperne"
- 16:00 I numeri non mentono, Frattesi è in fondo alle gerarchie del centrocampo. A gennaio peseranno le motivazioni
- 15:30 Cassano: "Non impazzisco per Koné. Fossi la Roma, lo darei all'Inter. Poi prendo Ederson e Lookman"
- 15:00 Moretto: "Bellanova concentrato sull'Atalanta, non ci sono stati contatti con l'Inter"
- 14:30 Sky - Juve, Frattesi obiettivo difficile: serve una proposta economicamente importante per convincere l'Inter
- 14:00 Qui Atalanta - Djimsiti, possibile recupero a sorpresa in vista dell'Inter: c'è cauto ottimismo
- 13:30 TS - Novara, esonerato Zanchetta: niente sfida dell'ex con l'Inter, tre nomi per la sua successione
- 13:00 Basic, confermate le due giornate di squalifica: respinto il reclamo della Lazio
- 12:30 videoGli auguri della famiglia Inter ai tifosi, Marotta e Chivu: "Grandi risultati e tante soddisfazioni nel 2026"
- 12:00 Il primo intermedio di Chivu: bilancio positivo con qualche pausa. Tanto lavoro da fare, con cauto ottimismo
- 11:30 TS - Calhanoglu-Inter, rinnovo o cessione: due club pronti all'assalto. Marotta e Ausilio hanno già pronto l'erede
- 11:00 Sky - Inter, primi contatti con Vicario per il dopo Sommer: trattativa non semplice
- 10:30 videoL'Inter rilancia la campagna 'Home Never Alone': "Buon Natale agli interisti di tutto il mondo"
- 10:00 Romano: "Fascia destra, l'Inter ha fatto delle chiamate. Palestra pista che non si scalda per gennaio, Belghali..."
- 09:30 GdS - Geometrie in mediana e specialista dei rigori: Zarate è il 'mini-Calhanoglu' dell'Inter. Il prossimo step riguarda il ruolo
- 09:00 GdS - Inter, affondo per Mlacic in tempi rapidi: il motivo. I nerazzurri pensano al 'Sucic-bis'
- 08:30 Corsera - Nazionale, a rischio lo stage prima dei playoff Mondiali: la questione slitta a dopo Natale
- 08:00 Scelta difficile per De Vrij: l'ultimo Mondiale è un forte richiamo. Ma l'Inter non può agire a cuor leggero
- 00:00 L'Inter del post-Conte si specchia nella Supercoppa italiana
- 00:00 Un sereno e felice augurio di buon Natale da parte della redazione. Sempre a tinte nerazzurre
- 21:00 Il 2025 si chiude con il crash test di Bergamo. Nonostante quattro assenze, il problema resta il solito
- 20:40 Dalmat: "L'Inter non ha ancora trovato lo stile di Chivu, il suo lavoro buono ma non straordinario". Poi sui francesi...
- 20:20 Schelotto: "Bergamo campo molto ostile, l'Inter dovrà stare attenta. Chivu sulla strada di Palladino"
- 20:00 Bologna, Bernardeschi si opera: sei settimane di stop, salterà anche il match di campionato con l'Inter
- 19:40 Carbone: "Prima parte di stagione entusiasmante dopo le difficoltà iniziali. Siamo un gruppo straordinario"
- 19:20 Milan, Rabiot: "Non è impossibile pensare al primo posto. E uno Scudetto varrebbe bene un tatuaggio..."
- 19:00 Playoff Mondiali, Romania contro la Turchia di Calhanoglu. Chivu: "Poteva succedere, abbiamo sorriso"
- 18:40 Cragno: "L'altezza decisiva per i portieri per me è una stupidaggine. Basti pensare a Sommer"
- 18:20 Grifo: "In Serie A i giocatori più tecnici sono decisivi. Penso a Lautaro e al mio amico Calhanoglu"