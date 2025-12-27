Con la perdurante assenza di Denzel Dumfries a destra, è ovvio che in casa Inter il vero problema sia la sostituzione dell'olandese nel ruolo. Ad oggi la prima opzione è Luis Henrique, che però non ha ancora convinto. Ne ha parlato oggi in conferenza stampa Cristian Chivu, sottolineando l'apporto che il brasiliano sta dando alla causa nonostante non abbia raggiunto i livelli attesi e tendendogli la mano: "La responsabilità di ogni giocatore è importante, Luis Henrique essendo uno dei nuovi arrivati, trovandosi una realtà diversa a cui era abituato, viene giudicato o criticato per ogni piccolo dettaglio. Per lui non è semplice ma in questa circostanza (a Rida, ndr) non l'ho visto non all'altezza di una squadra come l'Inter. Ha fatto il suo, ha dato il suo contributo alla causa. Ovvio che poi possiamo dire gli sia mancata l'iniziativa, ma da quello che ha mostrato in campo non ha fatto meno di altri compagni. Denzel è importante per noi, per il suo apporto anche in termini di gol, ma non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol che segna. Dobbiamo dargli tempo per esprimere al massimo le sue qualità perché grazie a Dio ne ha".