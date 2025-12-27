L'Inter è tornata in campo a Santo Stefano per preparare la sfida di domani sera contro l'Atalanta, con la partenza per Bergamo fissata per oggi dopo la rifinitura. Rispetto alle ultime giornate il grande recupero è quello di Calhanoglu che dovrebbe tornare titolare in regia, mentre il dubbio è sulla seconda mezzala: Mkhitaryan e Zielinski si giocano una maglia, con l’armeno leggermente favorito. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

L’altro ballottaggio è sulla fascia destra. "Nelle ultime sei partite Chivu ha sempre scelto Luis Henrique, che però soltanto contro il Como ha giocato una partita di alto livello - ricorda la rosea -. Non è da escludere quindi l’avvicendamento con Andy Diouf, fin qui titolare solo contro il Venezia in Coppa Italia. Strana storia, la sua: era stato comprato dal Lens perché piacevano i suoi strappi a centrocampo. Ma nell’Inter è stato utilizzato quasi sempre da esterno destro, posizione che lui stesso ha ammesso di conoscere poco. Diouf però è entrato spesso bene nei minuti finali delle partite, anche in Supercoppa, e reclama la sua occasione. La avrà presto: se non a Bergamo, in una delle successive partite contro Bologna e Parma".