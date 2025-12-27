Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. Effetto Palladino? "Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l'Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata".

Qual è il reale valore della squadra?

"Io guardo partita dopo partita, ma queste tre gare saranno importanti per il nostro percorso. Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli".

Cosa pensa delle voci di mercato?

"Non mi piace come periodo, ma bisogna affrontarlo. L'Atalanta deve essere sempre concentrata e mai avere distrazioni: se noto distrazioni lo faccio presente perché è necessario che la squadra sia concentrata".

Cosa ha riscontrato nelle precedenti sfide contro l'Inter?

"L'Inter è una squadra che quando parte segna subito. Noi domani dobbiamo fare una grande partita e vogliamo invertire il trend per dare una grande risposta ai tifosi: spero in una grande bolgia".

Domani il centrocampo sarà decisivo?

"L'Inter è una squadra che palleggia bene e che si difende bene: l'Atalanta deve attaccare insieme e difendere insieme. Affrontiamo una squadra completa di qualità e quantità: bisogna stare attenti".

Lo spirito battagliero è rilevante per voi...

"L'Atalanta deve lottare su tutti i palloni e andare forte fino alla fine: quelli che subentrano danno energia e qualità e molte volte a noi è successo anche questo. Fino ad ora ho visto un'Atalanta che ha sempre spinto fino al 90' minuto".