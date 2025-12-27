Franco Causio, intervenuto sul Quotidiano di Puglia, ha parlato della lotta al vertice: "La corsa in vetta alla classifica della Serie A? È una bella corsa, con l’Inter che adesso è tornata in testa. Ma lassù ci sono tutti, il Napoli di Conte, una leggenda salentina. Quello che tocca Antonio diventa oro. Ha dimostrato la sua capacità ovunque sia stato. Di questi giorni l’ultimo successo. Un vanto per la salentinità", ha detto. Le parole sono state riprese da TuttoNapoli.