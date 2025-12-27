Dopo due sconfitte consecutive con Inter e Roma, torna a vincere il Como, che trionfa al Via del Mare di Lecce con una prova netta. E dire che la prestazione dei salentini non è stata affatto negativa, ma l'efficienza tecnica degli uomini di Fabregas ha prevalso. Paz ha aperto le marcature, Ramon e Douvikas hanno sigillato il punteggio. Successo in rimonta per il Cagliari a Torino: Vlasic porta avanti i granata, Prati e una bellissima rete di Kilicsoy ribaltano tutto.