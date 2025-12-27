Cristian Chivu, nel corso della conferenza stampa pre-partita, è tornato anche sul capitolo Supercoppa, concluso male una settimana fa quando l'Inter ha perso ai rigori contro il Bologna: "Sarei ipocrita a dire che siamo contenti di com'è andata, ma la realtà è che contro il Bologna negli ultimi anni per l'Inter non è mai stato semplice. Io ho visto un secondo tempo per qualità messa in campo molto soddisfacente. Il Bologna mette in difficoltà chiunque per il modo di aggredire e per l'intensità, un po' come l'Atalanta. Ho visto cose buone, dobbiamo aggiungerne altre. Con il possesso palla non si vince sempre, bisogna trovare la chiave e lo stimolo giusto. Non voglio togliere ma voglio aggiungere, non voglio fare qualcosa in più ma meglio".