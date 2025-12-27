Dopo il rilancio di Josep Martinez in Arabia, domani sera a Bergamo Yann Sommer ritroverà il posto da titolare tra i pali. Da capire se entrambi la prossima stagione saranno ancora a Milano (lo svizzero è in scadenza), ma ciò che è certo è che i nerazzurri vorrebbero riportare Guglielmo Vicario in Serie A.
I primi contatti con gli agenti del giocatore ci sono già stati ma l'operazione non appare facile, anche se l'addio di Fabio Paratici "quanto meno dovrebbe eliminare un primo ostacolo, legato ai rapporti non buoni tra il ds del Tottenham e Beppe Marotta, legati all’addio di quest’ultimo dalla Juve e agli strascichi mal sedimentati negli anni successivi", scrive Tuttosport. Resta viva anche la candidatura di Noah Atubolu del Friburgo: sul piano anagrafico rientra più nei parametri di Oaktree rispetto al collega italiano, che però resta comunque in cima alla lista.
Per la difesa l'intenzione è invece si accelerare per Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato. "Il club nerazzurro vuole evitare aste e per questo sta valutando due strade: prenderlo subito per aggregarlo nell’Under 23 oppure lasciarlo - come Sucic - fino a fine stagione nel club croato".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
